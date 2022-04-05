سداد أجور العاملين.. عمال السياحة يؤيدون قرارات الرئيس السيسي لدعم القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد العاملون بالمنشآت السياحية والفندقية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ومساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الحالية على المستوى العالمي، وبضرورة وضع الضمانات الكفيلة لرعاية السائحين القادمين لمصر.

وأعرب العاملون، وفقًا لبيان النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، عن سعادتهم وارتياحهم بتوجيهات القيادة السياسية للبنك المركزي المصري لمد فترة سريان المبادرة الرئاسية لتمويل سداد أجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل للمنشآت السياحية والفندقية حتى نهاية ديسمبر 2022.

وأكد العاملون على شبكات التواصل الاجتماعي، مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، على تقديرهم واعتزازهم للقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على مواصلة العمل والعطاء للنهوض بالقطاع السياحي عن طريق تقديم خدماتهم المباشرة وغير المباشرة للسائحين القادمين لمصر المحروسة.

ووجه العاملون بالمنشآت السياحية والفندقية، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حرصها الشديد لتوفير الأمان الوظيفي لجميع فئات العاملين بالحقل السياحي والبالغ عددهم نحو 5 ملايين وشمولهم أنظمة الرعاية الصحية وشهادات الأمان لهم ولأسرهم مجددين العهد والوفاء للوطن خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

​