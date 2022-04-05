نائب بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة عامة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن توعية المواطنين للحفاظ على تراث وحضارة الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي.

وقال "أبو عايشة"، في الطلب، :"إحساسًا بما تقوم به القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي من إنجازات عمرانية وتنموية وصناعية تشكل أسس ومعالم الجمهورية الجديدة في مصر والتي تقوم على تجاوز كل مشاكل الماضي والتحديات والمشاكل الصعبة والانطلاق نحو المستقبل، بتعزيز البنية التحتية في البلاد وتوفير مختلف المرافق في كافة المدن والمحافظات، والارتقاء بمستوى معيشة أكثر من 103 مليون مصري فإنه يتقدم بطلب مناقشة عامة للحفاظ على تراث وحضارة الجمهورية الجديدة".

وتقدم أبو عايشة بالعديد من المقترحات، لمجلس الشيوخ منها:-

-إعلان ما تحقق من إنجازات على يد الرئيس السيسي خاصة في العاصمة الإدارية وعشرات المدن الجديدة.

- إعلان ما تتضمنه هذه المدن، من بنايات ومؤسسات ضخمة وعصرية وغير مسبوقة، مثل مبنى مجلس النواب الجديد ومبنى مجلس الوزراء الجديد والأوبرا الجديدة ومبنى مجلس الشيوخ الجديد، ومختلف معالم العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة مؤسسات عصرية وتراثية ينبغي الحفاظ التام عليها.

- العمل على توعية المواطنين وتقديم C.V عن كل مبني ومؤسسة مثلما ما يحدث مع تسجيل المناطق التاريخية والحضارية في القاهرة. إضافة إلى النظر للطرق الجديدة والكباري والأنفاق والمحاور وتسجيلها وإعطاء بيانات كاملة عنها باعتبارها معالم للجمهورية الجديدة، وتجريم الاعتداء عبر مواد قانونية واضحة سواء بالتشوية أو الإهمال لهذه المباني والمؤسسات.

- اعتبار الحفاظ على المباني والمؤسسات في الجمهورية الجديدة حفاظ على أموال وممتلكات عامة، ولا يجوز لأي أحد تشويهها أو إساءة استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

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