"الأعلى للثقافة" يصدر ديوانًا شعريًا بالعامية بعنوان "مافيش دوا للعاشقين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصدرت الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، ديوان شعر بالعامية المصرية، بعنوان "مافيش دوا للعاشقين" للمؤلف ياسر العبد.

ويضم الديوان ثلاثة وثلاثين قصيدة من الشعر العامي، يستفيد أغلبها من تراث العامية المصرية، وتتنوع القضايا التي يتناولها، وغلبت قضايا الذات على معظم القصائد، ما يمثل ميزة نسبية للديوان، ومن هذه القصائد "وطني ورمضان كريم والحلم وقطر السكة الحديد وقلب طفل والله يسامحك يا منسى"، أما بالنسبة للغة في هذا الديوان مجازية، وفي الوقت نفسه إشارية يلعب الراوي على الأدوار المتعددة التي تُقدم في كل حركة مزيدًا من المستويات المعنوية.

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور على الشيخ و سكرتارية تحرير سها صفوت.