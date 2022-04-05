الخميس.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تستضيف "مكتبة مصر الجديد"، بعد غد الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، ندوة ثقافية، وعرض مرئي عن "التغذية الصحية خلال شهر رمضان الكريم"، وتتناول الندوة عدد من الإرشادات الصحية للتغذية، وتتضمن نصائح وزارة الصحة والسكان، والمعهد القومي للتغذية.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية قد دعت عام 1948 إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنويًا بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويتم، كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلم منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر مكتبة مصر الجديدة العامة إحدى أبرز المنارات الثقافية، فهي تقدم كل يوم جديد، حزمة مختلفة من الإبهار والتجديد في العناية بالمحتوى الفكري والثقافي والعلمي، ويقصدها الآلاف من طلاب المعرفة، قاصدين أرففها التي تضم الكنوز المتنوعة في مختلف ضروب المعرفة والثقافة الإنسانية، في حقول متعددة.

وتعتبر المكتبة أحد الصروح الثقافية، مع مبناها بالطراز المعماري المميز، الذي يحكي روعة تاريخها وعراقتها، فيما تروي الأقسام المختلفة مسيرتها، التي بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال التي أسستها وقامت برعايتها، بعد أن وضع حجر أساسها في عام 1945 لتكون أحد المنابر الثقافية المصرية المهمة.