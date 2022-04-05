السبكي: التعاون مع منظمة تيموس العالمية نقطة تحول في التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في حضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة تيموس الدولية، وذلك لاعتماد المستشفيات لتكون مؤهلة لأداء خدمات السياحة العلاجية للوافدين والأجانب.

جاء ذلك ضمن تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الأول للسياحة العلاجية الذي عقدته الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر يوم 23 يناير الماضي، بحضور 25 سفيرًا من دول إفريقيا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفيات الهيئة تمثل نواة استقطاب السياحة العلاجية لمصر من مختلف دول العالم بما تمتلكه من قدرات وإمكانات عملاقة لأداء الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة تضمن مستوى متميز من أداء الخدمات للمصريين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي، إلى أن مذكرة التعاون مع منظمة تيموس العالمية بهدف اعتماد خدمات المستشفيات للسياحة العلاجية نقطة تحول كبرى في المنظومة، وتدعم تنشيط الملف واستقطاب راغبي السياحة العلاجية، وتابع: خلال الفترة المقبلة سيكون هناك دعم لكافة السبل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدعم ملف السياحة العلاجية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل سعت لتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بها، واستهداف المريض الأجنبي أيضًا ما يسهم في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا، وأكد أن الاتفاق بين هيئة الاعتماد والرقابة وتيموس يستهدف التعاون المشترك ما بين الطرفين في مجال اعتماد المنشآت الصحية، وتنظيم فعاليات مشتركة للتوعية بالسياحة الطبية والمعايير الدولية، لتكون مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وجهة للمرضى سواء في مصر أو في الشرق الأوسط أو العالم.

ومن جهته، قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أنه تم توقيع مذكرة التعاون، بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة تيموس TEMOS الدولية كأحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية للمستشفيات، بما يعزز مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار نرعاك في مصر، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة، إلى جانب تنظيم آلية للعملية التقييمية الخاصة بمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد المصرية والمعتمدة من الإسكوا، والمعايير الخاصة بهيئة تيموس TEMOS الدولية.