"مياه الشرب بالقاهرة" تعلن حاجتها لوظيفة محصل .. تعرف على الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل .

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، شروط التقديم للالتحاق بالوظيفة على النحو التالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ( تجاري - صناعي ) أو مؤهل فوق المتوسط ( معهد فنى مدة الدراسة سنتان).

- أن يكون مقيما بمحافظة القاهرة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 31 مارس 2022.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .

- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

- أن يجتاز الفحص الطبي التي تقرره الشركة.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه تقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن بـ 9 شارع الفردوس - أمتداد شارع احمد سعيد - الوايلي - القاهرة في الفترة من يوم السبت الموافق 9 إبريل الجاري حتى يوم الخميس 21 أبريل 2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويرفق به صور المستندات التالية:

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

- أصول كل هذه المستندات للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة وإعادتها للمتقدم .

وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو الإيميل، وسوف تعلن مواعيد الاختبارات والنتائج بلوحة الاعلانات بالمبنى الرئيسي للشركة والموقع الإلكتروني للشركة.​