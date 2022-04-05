اعترافات المتهم بقتل زوجته: "رفضت تديني فلوس المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال الزوج في التحقيقات إنه يتعاطى المواد المخدرة وأنه يطلب أموال بشكل دائم من زوجته لشراء المخدرات، ويوم الحادثة رفضت المجني عليها إعطائه أي أموال لعلمها بطبيعة انفاقها، كما أنه اعتاد على بيع عفش البيت.

وأضاف الزوج، أنه تشاجر معها وقام بجلب سكين من المطبخ وطعنها 8 طعنات أودت بحياتها، وترك الجثة وهرب من المنزل حتى مر أسبوعين، وعلم الأهالي بوفاتها بعد تحلل الجثمان وانتشار الرائحة.