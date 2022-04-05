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تكدس مروري إثر اصطدام سيارتين أعلى "دائري المعتمدية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطدمت سيارة نقل بأخرى أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعتمدية ووجود مصابين.

تبين بالفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص اتجاه الهرم، ما أسفر عن تهشم السيارتين وإصابة عدد من مستقليها الأمر الذي تسبب في تكدس مروري.

دفع مدير المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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