شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ضمن تقييمات شهرى فبراير ومارس، والتى تعقد اختباراتها فى إبريل الجارى، حيث شهدت المدارس هدوء واستقرار داخل اللجان وتضمنت الأسئلة 15 جزئية من منهج شهرى فبراير وحتى نهاية مارس حسب توزيع المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وأكد التلاميذ سهولة جزئيات بعض الأسئلة وبعضها تحتاج إلى تركيز لكونها خاطبت الفهم ونواتج التعلم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية وهدف الاختبار هو قياس نواتج التعلم.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.