شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ5 أشخاص والمؤبد لـ3 آخرين لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كلًا من الرؤساء بالمحكمة: وعضوية كلا من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لـ 5 أشخاص والسجن المؤبد على 3 آخرين، لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد.

وترجع القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء، والمقيدة رقم 1119 لسنة 2019 كلي بورسعيد، إلى عام 2019 بضبط حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد ومخبأ داخلها جواهر من مخدر (الحشيش - الفنيتلين).

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين الثمانية بتشكيل عصابة غرضها جلب مواد مخدرة، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الرابع والسابع والثامن، وحكمت بإجماع الآراء بالاعدام على باقي المتهمين الخمس.