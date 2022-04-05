شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 معلمات مصريات فى حادث مرورى بمسقط.. وسلطنة عمان تعزى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، فى سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مرورى كبير وقع فى إحدى محافظات السلطنة.

ونعت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت سفارة السلطنة فى منشور على حسابها بـ" تويتر"، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان إثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".