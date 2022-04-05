شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية: 7 ملايين لاجئ ونازح جراء الحرب فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ أو نازح جراء الحرب في أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان حرس الحدود البولندي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن نحو مليونان ونصف مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

وذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الروسي ضد البلاد أودى بحياة 165 طفلا على الأقل، بينما أصيب جراؤه أكثر من 431 طفلا آخر.