شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يفرض حظرا على واردات الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات من روسيا بينها الخشب والأسمنت، ومنع الاتحاد الأوروبي سفن روسيا من دخول موانئ الاتحاد باستثناء التي تحمل الغذاء والطاقة.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على التعاملات مع 4 بنوك رئيسية روسية.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.