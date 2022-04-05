السياحة تنظم ورشة عمل لمتابعة تنفيذ قرار تطوير جودة خدمات القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وبحسب بيان اليوم، حضر هذه الورشة من الوزارة عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشئون التدريب، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور أسامة عباس، مدير إدارة الجودة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومن غرفة المنشآت الفندقية علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، ومحمد أيوب، مدير الفنادق العائمة، وخالد إسماعيل، مدير التدريب.

وشارك في الحضور 27 من مديري المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديري المنشآت الفندقية بالمحافظات المختلفة عبر تقنية زووم.

واستهلت الدكتورة سها بهجت ورشة العمل بتقديم عرض تقديمي استعرضت خلاله القرار موضحة كل مادة من مواده.

وأشار عبدالفتاح العاصي إلى أن هذا القرار هدفه لا يقتصر على التدريب فقط وإنما الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح علاء عاقل، أن غرفة المنشآت الفندقية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالخدمة المقدمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وخلال ورشة العمل تم الرد على استفسارات مديري المنشآت الفندقية حول هذا القرار.​