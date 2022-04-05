بعد أزمة الشيكولاتة بالمخدرات.. متى تصبح بذرة الخشخاش مخدرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدر بصندوق مكافحة الإدمان، إن بذرة الخشخاش لو تمت معالجتها تصبح غير مخدرة إطلاقًا؛ سواء تم تناولها مباشرةً أو عبر خلطها، لكن إذا تُركت على طبيعتها تصبح مخدرةً ويظهر تأثيرها .

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن بذرة الخشخاش غير المعالجة تظهر في تحليل المخدرات أنها مخدر الأفيون.

جاء ذلك ردًّا على سؤال حول بذرة الخشاش ونسبة المخدر فيها إثر ما أثاره الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بوجود شيكولاتة في الأسواق تحتوي على مخدرات.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها؛ للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق؛ لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.​