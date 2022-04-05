شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

وقالت الهيئة إنه يسود نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012