شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.
وقالت الهيئة إنه يسود نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.
طقس القاهرة الكبرى
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- نشاط رياح أحيانا.
طقس الوجه البحري
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- نشاط رياح أحيانا.
طقس السواحل الشمالية الغربية
- طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- نشاط رياح أحيانا.
طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر
- نشاط رياح.
طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- أجواء مشمسة.
طقس شمال الصعيد
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- أجواء مشمسة.
طقس جنوب الصعيد
- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وخلال الصباح الباكر.
- نشاط رياح.