"ماطلعش ولد فقتلتها".. أم تخنق رضيعتها وتلقي جثتها ببالوعة صرف في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

خداع وكذب كانا بداية النهاية لسيدة أقدمت على التخلص من حياة رضيعتها خنقا وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر عامين ببالوعة صرف في مدخل عقار.

شكل العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال فريق بحث تركزت جهوده على فحص مكان الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

المعاينة الأولية بقيادة العقيد مروان مشرف لجثة الرضيعة بينت تعرضها للخنق ليتتبع رجال المباحث طرف الخيط وصولا إلى الحقيقة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، توصلت إلى أن والدة الرضيعة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خداعها لأسرتها وزوجها وأهله بأنها وضعت طفلا بخلاف الحقيقة ومع بلوغ الرضيعة عامها الثاني قررت التخلص منها خشية فضح خداعها وكذبها.

يوم الواقعة، تخلصت الأم من فلذة كبدها خنقا وحملتها إلى مدخل إلى مدخل أحد العقارات بالمنطقة سكنها وتخلصت من جثتها بإلقائها ببالوعة صرف صحي ظنا أن فعلتها لن تنكشف.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد حسام الدجوي والنقيب أحمد ماهر معاوني مباحث الوراق، من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.