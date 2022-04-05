"التخسيس في رمضان سهل معانا".. آخر ما كتبته دعاء سهيل قبل ضبطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس الإثنين على خبيرة التخسيس الشهيرة دعاء سهيل.

وكان آخر منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" قبل القبض عليها "التخسيس في رمضان سهل معانا".

ويتابع دعاء سهيل على صفحتها بموقع فيسبوك قرابة 95 ألف شخص، بالإضافة إلى تشكيلها فريق ادعت أنه من خبراء التغذية للرد على متابعيها بالنصائح الطبية وغيرها.

وأمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بحبس دعاء سهيل خبيرة التخسيس والتغذية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالترويج لأدوية مجهولة المصدر.

وقالت التحريات، إن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وأضافت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيًا.

وقالت "سهيل" إنها خبيرة تغذية حصلت على الدكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2019 كما أنها من أول مؤسسي فكرة "التخسيس أونلاين" في مصر لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

ووفق موقعها على الإنترنت، فإن دعاء سهيل كُرِّمت عام 2018 في مهرجان المرأة العربية للإبداع، وألَّفت كتاب "التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي".

وذكر الموقع أن لها 12 بحثًا ودراسة تتعلق بالتغذية العلاجية.

وكانت دعاء سهيل ضيفًا دائمًا على القنوات المصرية باعتبارها حاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية.

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