ترحيل دعاء سهيل لقسم المعادي بعد حبسها بقضية "الإضرار بالمواطنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، بترحيل دعاء سهيل، خبير التغذية صاحبة مبادرة "مصر بلا سمنة"، إلى ديوان قسم شرطة المعادي، بعد قرار حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

واتهمت "سهيل" بالنصب والاحتيال على المواطنين والإضرار بصحتهم والترويج عن أدوية مجهولة المصدر.

وذكرت التحريات، أن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وأضافت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيًا.

وقالت "سهيل" إنها خبيرة تغذية حصلت على الدكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2019 كما أنها من أول مؤسسي فكرة "التخسيس أونلاين" في مصر لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

ووفق موقعها على الإنترنت، فإن دعاء سهيل كُرِّمت عام 2018 في مهرجان المرأة العربية للإبداع، وألَّفت كتاب "التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي".

وذكر الموقع أن لها 12 بحثًا ودراسة تتعلق بالتغذية العلاجية.

وكانت دعاء سهيل ضيفًا دائمًا على القنوات المصرية باعتبارها حاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية.

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