أجهزة الأمن تكشف تفاصيل فيديو اصطدام سيارتين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص يقود سارة مبلغ بسرقتها، عقب اصدامه بسيارة أخرى بمنطقة فيصل بالجيزة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعدد من المواطنين يستوقفون سيارة ملاكي تحاول الفرار بأحد الشوارع بمنطقة الملك فيصل بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الانتقال لمحل الواقعة وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من استيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي بين الطرفين، وتبين أن قائد السيارة الذى حاول الفرار من محل الواقعة (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ولا يحمل ثمة تراخيص للسيارة قيادته) وبالكشف عن السيارة قيادته تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.