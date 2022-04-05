دون ضريبة التصرفات العقارية.. دليلك الكامل لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

مكنت وزارة العدل، المواطنين كافة من تسجيل العقارات أو الشقق أو أي ممتلكات بطرق ميسورة وغير مُعقدة كما كانت في السابق، بعد أن أصدرت حزمة من التعديلات على قانون الشهر العقاري يُتيح تسجيل الممتلكات دون ربطها بتسديد ضريبة التصرفات العقارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه في 1 مارس 2021 بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وصدق الرئيس السيسي في 6 مارس الماضي على التعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.

وتأتي خطوة الحكومة بعد مرور 8 عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي كل ما يحتاجه المواطن من أجل تسجيل أي ممتلك:

ما هي أهمية التسجيل؟

- توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.

- الحد من النزاعات القضائية حول المليكة الخاصة.

- تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

- حماية أملاك الدولة والأوقاف والأجانب والأفراد والأراضي الفضاء.

- حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها.

- تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

ما التيسيرات الجديدة؟

- عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل.

- إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح الشهر".

- وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري 37 يومًا كحد أقصى.

- الحالة الواقعية (الحيازة) طريق جديد للتسجيل.

- فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

إمكانية التسجيل إلكترونيًا.

كيفية تقديم طلبات التسجيل:

1- يدويًا على النحو التالي:

* تقديم الطلب إلى المأمورية التابع لها يدويًا وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.

* خلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة.. إما عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.. إما إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

* التوجه للمأورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.

* إصدار المحرر المشهر واستلامه

2- إلكترونيًا على النحو التالي:

* يقوم المواطن بملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها وحفظها.

* يُظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

* خلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة.. إما عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.. إما إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

* التوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات وللتوقيع والتصديق.

إصدار المحرر المشهر واستلامه

الأوراق والمستندات المطلوبة في حالة تقديم طلب التسجيل يدويًا أو إلكترونيًا:

- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة لكل نموذج.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

- السند القانوني لطلب التسجيل.

- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات)

- رخص مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقامًا بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.

8 نماذج ورسوم التسجيل

وطبعت وزارة العدل 8 نماذج لكل حالات التسجيل المنتشرة بين المواطنين، وقال وزارة العدل في مؤتمر صحفي سابق "وضعنا قواعد عامة للتسجيل وكل نموذج بينطبق على حالة من الحالات ويجب استيفاء كل طلباتها"، منوهًا إلى أنه أقصى رسوم لأي تسجيل لا يتعدى الـ 3900 جنيه.

يمكنك مطالعة النماذج من خلال الصور التالية: