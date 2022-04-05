شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: القبض على أخصائية التغذية بعد تحرير بلاغات ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، إنها ما زالت تُسد ضربات مُوجهة للمدعين والدخلاء والنصابين والمحتالين لممارسة أنشطة طبية دون سند من القانون، مشيرة إلى أنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم ضبط "د.س" التى تدعى أنها خبيرة تغذية.

وأكدت النقابة، فى بيان، أنها مستمرة فى حملاتها بكل حزم وحسم ضد هؤلاء النصابين أصحاب الضمائر الميتة، وغيرهم من الذين يتجرأون لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وصحة المرضى من بعض خريجى كليات التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، موجهة الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإعلامية على تضافر الجهود وحسن تعاونهم معها حفاظا على صحة المواطن.

وأشارت نقابة العلاج الطبيعى، إلى أنها كانت قد وجهت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن "د.س"، مشيرة إلى أنها تدعى حصولها على شهادة من جامعة بإنجلترا وهى لا تعمل بأى منشأة طبية سواء حكومية أو خاصة، وهى دائمة الظهور بالقنوات الفضائية وتتعامل مع المواطنين "أونلاين" هروبا من المسئولية.

وطالبت الأعلى للإعلام بإصدار تعليمات للتأكد من الشهادات العلمية الموثقة والمعترف بها، والتأكد من انتمائها لأى من النقابات الطبية "بشرى، صيدلة، علاج طبيعى".