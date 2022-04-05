شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، من خلال مديرياتها في المحافظات، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة اليوم الثلاثاء، 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات :"الإسكندرية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة.
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.
كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.