تشمل السكن والنقل.. 3 خطوات لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

وحددت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، خطوات التسجيل للحصول على التأشيرة والتي تشترط أن يكون المعتمر قادما من خارج المملكة.

ويشمل التسجيل 3 خطوات أساسية تتضمن الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة إلى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

للتعرف على خطوات إتاحة قدوم المعتمرين الأفراد عبر المنصات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى إحدى المنصات الالكترونية المتطورة لخدمات العمرة الأفراد وأبرزهم (اعتمرنا وتوكلنا).

ثانيا: تصميم برنامج العمرة والمتضمن:

- خدمات السكن.

- خدمات النقل.

- الخدمات الخاصة بشبكات العمل.

- الواقعة في منطقة اختيارية.

ثالثا: متطلبات استكمال التأشيرة

- تسجيل بيانات المعتمرين (سيتم إرسال الرقم المرجعي لطلب التأشيرة على البريد الإلكتروني للمعتمر).

- تعبئة نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

- سيتم إصدار التأشيرة ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.