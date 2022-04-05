ضبط 51 عملة أثرية مع راكبة قادمة من فرنسا بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، مجموعة من العملات المعدنية الأثرية ، أخفتها راكبة أجنبية من أصل مصري داخل حقائبها التي تخلف وصولها معها من باريس ، وأثناء استلامها وبتفتيش الحقائب عثر على العملات الأثرية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معها .

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالصالة على الحقائب المتخلفة، حضرت راكبة أجنبية من أصل مصري لاستلام حقيبتين تخلفتا عن الوصول معها ، وذلك أثناء وصولها على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف عبد الله شحاتة عثمان مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين على جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويا ، مما أسفر عن وجود عدد من العملات المعدنية والورقية داخل إحدى الحقيبتين، تم إبلاغ حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة ومصطفى عيسوي المشرف على الوحدات الأثرية بالمطار.

وبتشكيل لجنة لمعاينة العملات تبين وجود ٥١ عملة معدنية تخضع لقوانين حماية الآثار، وهي عبارة عن 5 عملات ترجع للعصر العثماني، و 9 عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، و 21 عملة ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، و 25 عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول ، وعملة واحدة تخص دولة فلسطين بتاريخ ١٩٢٧، وتخضع ال ٣٧ عملة الأخيرة للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة للنيابة.