السيارة والدخل والتحديث: أهم رسائل التموين للمواطنين.. ووقف الدعم في حالة التجاهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إرسال رسائل للمواطنين عبر بون صرف الخبز تطالبهم بالتوجه إلى مكاتب التموين في مهلة محددة لتقديم ما ينفي محدد الدعم وفق قاعدة البيانات.

راتب حكومي مرتفع

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل الـ25 من مارس الماضي، ثم تم مد المهلة حتي السابع من أبريل الجاري، ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرسالة التي ظهرت في الوقت الحالي لمن يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه الفئة عليها التقدم بمستند رسمي بمفردات الراتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية تتجاوز 9600.

امتلاك سيارة حديثه

كما بدأت الوزارة منذ يومين، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، مطالبة بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين خلال شهر أبريل الجاري.

ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة حديثة".

وقالت مصادر بالتموين، إن الوزير وقع على مجموعة من المعايير الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم، موضحة: "من وصلت إليه الرسالة عليه التوجه إلى مكتب التموين ومعه ما يثبت عدم امتلاك سيارة حديثة من المرور وإلا سيتم وقف البطاقة الخاصة به".

تحديث البيانات

وجهت وزارة التموين نداء لعدد كبير من أصحاب بطاقات التموين عبر بون صرف الخبز بضرورة الذهاب إلى مكاتب التموين لتحديث الرقم القومي بحد أقصى نهاية شهر أبريل الجاري.

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