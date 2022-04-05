بتكلفة 700 مليون جنيه.. العمل فى المرحلة الثالثة للمستشفى الجامعى ببورسعيد

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من أعمال تجهيز وإنشاء المستشفى الجامعي والتي بلغت تكلفتها 700 مليون جنيه وبدأت سبتمبر2021.

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الثالثة تشمل أعمال التجهيزات الخاصة بالأجهزة الطبية والتكييف المركزي والمغسلة والمطبخ وغرف بالأسرة، إنشاء صيدلية ومخازن أدوية وغرف أشعة ومناظير والمعدات الطبية، أثاث المكاتب وغرف مبيت الأطباء وغرف الطوارئ وغرف الغسيل الكلوى والعمليات.

وأشار إلى أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الثانية لإنشاء المستشفى الجامعي يونيو القادم بتكلفة 750 مليون جنيه من إجمالي 1.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز المستشفى حتى التشغيل.

كانت المرحلة الثانية، قد بدأت في يونيو 2018 وتضم إنهاء جميع الإنشاءات والتشطيبات والأعمدة الكهروميكانيكية وجميع الشبكات الداخلية بنسبة وصلت حتى الآن إلى 80%، وجاري تركيب كبسولات غرف العمليات.

وأضاف الدكتور أيمن ابراهيم، أنه تم صرف 520 مليون جنيه إلى الآن في كافة الأعمال التي تم إنجازها ومتبقي 230 مليون جنيه علي باقي أعمال المرحلة الثانية لإنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن المستشفى ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية في محافظة بورسعيد خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأولي المحافظات المصرية، موضحاً أن المشروع عبارة عن 3 مباني متصلة و 3 أخرى للخدمات ورامب الإسعاف، لافتاً إلى أن المستشفى تحتوي على 16 غرفة عمليات منها 10 تعمل بنظام الكبسولات، 31 عيادة، 6 غرف مناظير، 5 معامل، 15 غرفة أشعة، 15 قاعة محاضرات.

يذكر أن إجمالي المساحة الكلية للمشروع 26 ألف متر مربع، وبلغت المساحة الإنشائية له 13500 متر مربع.