شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح 6 أمور يكره على الصائم فعلها.. منها ذَوْق الطعام بغير حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الافتاء المصرية مكروهات الصوم، مشيرة إلى أنه يكره للصائم أمور يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب، لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.