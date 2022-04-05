أخبار مصر

الصحة: توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات، مؤكده توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية، من خلال الغرفة المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية، لمراجعة المخازن المركزية والفرعية للوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت وزارة الصحة استمرار عمل فرق المرور الرقابي الدوري من مختلف قطاعات الوزارة على كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا