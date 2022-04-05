شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات، مؤكده توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية، من خلال الغرفة المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية، لمراجعة المخازن المركزية والفرعية للوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت وزارة الصحة استمرار عمل فرق المرور الرقابي الدوري من مختلف قطاعات الوزارة على كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.