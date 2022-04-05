شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التقدم للراغبين فى الاشتراك بأعمال لجان المراقبة للثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، باب التقدم للراغبين في الاشتراك في أعمال لجان المراقبة (رؤساءَ لجان أو مساعدين) على بوابة الأزهر اليوم الأربعاء المُقبل، حيث حددت الادارة عدد من الضوابط وهى:

1- أن يكون من العاملين بالأزهر الشريف، وعلى رأس العمل، وألا تقل درجته في الكادر عن (معلم أول أ).

2- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ضمن طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021 / 2022م.

3- عدم إحالته للتقاعد في أثناء انعقاد لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

4- عدم الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية وأعمال الملاحظة والشفهي للشهادة الثانوية، واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

5- عدم حصوله على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

6- عدم حصوله على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في أية مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

7- عدم صدور قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات، وفقًا لما نصت عليه المادة (75 ) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012.

8- عدم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

9- ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

10- ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في المدة ذاتها المقررة للندب.

11- ألا يكون قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية والإعدادية) العام الدراسي الحالي.

12 - عدم استبعاده من عمل (رئيس أو مساعد) بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب سوء إدارته للجنة.

13- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية، ويشهد له بحسن الخلق، وحسن السير والسلوك، ولديه القدرة على حسن الإدارة وحسن التصرف وقت الأزمات.

للتقدم من خلال الرابط التالى

https://www.azhar.eg/control