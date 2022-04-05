أخبار مصر

زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

ـ تصرف الزيادة من ميزانية الإدارات والمديريات.

 

 ـ 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة.

 

ـ 30 جنيها عن نموذج الإجابة.

 

ـ 60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة.

 

ـ  صرف 40 جنيها لنموذج الإجابة عن كل مادة.

 

ـ يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي.

 

 ـ احتساب يوم الملاحظ والعمال اليوم بيومين.

 

ـ يحسب اليوم لرئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو الكنترول بثلاثة أيام.

 

ـ يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية.

 

ـ يمنح رئيس المركز اليوم بواقع بـ"3 أيام.

 

ـ يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز.

 

ـ يحصلون على مكافأة بواقع اليوم بيومين.

 

 ـ يحصلون على مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز الأسئلة.

 

ـ لا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية.

 

ـ مكافأة المنتدبين للجان السير تصرف بواقع 5% من الراتب الأساسي.

 

ـ بالنسبة لأعضاء اللجنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير.

 

 ـ زيادة مكافأة تقدير الدرجات لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة.

 

ـ بحد أقصى 24 ورقة يوميا ويجوز العمل فترتين.

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا