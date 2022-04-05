شكرا لقرائتكم خبر عن "مطهر للمعدة والأمعاء ويقاوم السرطان".. 9 فوائد لتناول الفول على السحور والان مع تفاصيل الخبر
1- يحتوى على كميات من الحديد والفسفور والبروتين الذى يحتاجه الجسم.
2- يعطى الكثير من الطاقة خلال الصيام لأنه غنى بالسعرات الحرارية.
3- يقاوم السرطان الذى يصيب الفم، وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد فى ذلك.
4- يحافظ على مستوى السكر فى الدم، ويقضى على الإمساك عن طريق قشور الفول.
5- الفول يعتبر وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وأيضا الزيت والخبز.
6- الفول المدمس يعتبر مطهر للمعدة والأمعاء .
7- مفيد للقلب والأوعية الدموية، حيث أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول فى الدم .
8- يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ، والتى تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التى تسبب السعادة.
9- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية.