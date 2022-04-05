شكرا لقرائتكم خبر عن مياة الجيزة: كسر مفاجئ بخط مياة قطر 600 مم بمنطقة الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بشارع المساحة أمام قسم الدقى.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الشركة تكثف جهودها لإنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن المناطق المتأثرة هى شارع التحرير وشارع المساحة ومتفرعاتهما.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.