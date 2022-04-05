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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/4/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:11  ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:06

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:32  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:13  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:20

 

  

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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