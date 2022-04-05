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هل استعادت مصر عافيتها ودورها إقليميا ودوليا؟.. وزير الخارجية يجيب

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القاهرة - سامية سيد - بعد ثورة 30 يونيو مرت الدولة المصرية بفترة عصيبة وأحداث موجعة، وعمليات إرهابية هنا وهناك، لكنها انتصرت في نهاية الأمر، ليبقى التساؤل هل استعادت مصر عافيتها واستعادت دورها إقليميا ودوليا؟.

أجاب علي هذا التساؤل السفير سامح شكرى وزير خارجية مصر أثناء حضوره اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب مؤخرا، قائلا:"الدولة المصرية استعادت عافيتها بعد الأحداث الكبرى التي مرت بها، ومصر الآن أصبحت لها دورا فعال سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي".

وأضاف شكرى، "نحن كسلطة تنفيذية نتواصل بشكل دائم مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بشأن كل القضايا"، مشيدا بدور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا:"تمثيل اللجنة فى المجالس البرلمانية مشرفا ويظهر تاريخ العمل التشريعى لمصر فى المحافل الدولية".

وتابع،"التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا غني عنه، ومصلحة الوطن والمواطن لا تكتمل إلا بهذا التعاون".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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