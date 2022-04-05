الكنيسة تحيي تذكار رحيل البابا بطرس السادس البطريرك الـ104.. ماذا نعرف عنه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تذكار نياحة (وفاة) البابا بطرس السادس، البطريرك رقم 104 في تاريخ باباوات الإسكندرية.

كان يعرف قبل رسامته بطريركا باسم الراهب القمص مرجان الأسيوطي (أبونا مرجان الأنبا بولا)، وكان من أبناء دير الأنبا أنطونيوس، وظل على الكرسي البطريركي من 1718 حتى 1726 ميلادية، وعاصر خلال رئاسته للكنيسة، السلطان العثماني أحمد الثالث.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عنه كالتالي:

- تَرَهَّب بدير الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية.

- رسم قسًا لتقواه وورعه وعلمه وروحانيته.

- اختاروه بطريركًا -بعد قرعة هيكلية- ورسموه بطريركًا في 17 مسرى سنة 1434 ش الموافق 21 أغسطس 1718م.

- كانت أيامه كلها هدوء وسلام.

- كان يعمل على تنفيذ القوانين الكنسية فأبطل الطلاق لأي سبب.

- رعى شعب الكنيسة أحسن رعاية، ولما أكمل سعيه مرض قليلًا وتنيَّح (توفي) في 26 برمهات سنة 1442 ش.

- أقام على الكرسي المرقسي مدة سبع سنين و7 أشهر و11 يومًا.

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