تشمل المصريين.. إطلاق خدمة "تواصل" لتسهيل تنفيذ المعاملات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الجوازات السعودية أطلقت خدمة "تواصل" لتمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة (أبشر) الإلكترونية.

وقال حنفي لمصراوي، إن ذلك جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للتسهيل على المواطن والمقيم في تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن دون مراجعة الإدارات الحكومية.

وأوضح حنفي، أن هذه المشكلات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة (أبشر) الإلكترونية تشمل: الجوازات السعودية وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، وخدمات التابعين والمكفولين، وإجراءات هوية مقيم خارج المملكة، وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي، وتأشيرات الزيارة، وتصاريح السفر الاستثنائية، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، وتحديث وتمديد صلاحية الجواز ، والبلاغات.

وتابع حنفي: "أنه عند استخدام خدمة "تواصل" يجب شرح الخدمة المطلوبة موضحاً بها رقم هوية مقيم أو رقم الحدود، على أن يتم رفع المرفقات إن وجدت حسب الخطوات الموضحة، مع العلم أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة والاستفادة منها حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه، ولن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمات المختارة، مع مراعاة أن هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات، ومدة تنفيذ الطلب تصل إلى سبعة أيام عمل.