مهبط للطائرات ومستشفى للأطفال.. التفاصيل الكاملة لتطوير معهد ناصر بعد توجيه السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحكومة بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كانت وزارة الصحة أعدت خطة لتطوير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ليصبح مركزًا متكاملاً لتقديم الخدمات بكافة التخصصات الطبية والبحثية، وفقاً للمعايير المصرية والعالمية، في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وفي أواخر مارس الماضي، وجه وزير التعليم العالي، القائمين على تطوير معهد باستمرار تقديم كافة أوجه الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفى خلال فترة التطوير.

مقترحات التطوير

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن خطة تطوير معهد ناصر تشمل تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام "الباطنة، الأطفال، القلب، الصدر، جراحة الصدر، مناظير الشعب الهوائية والصدر، الرمد، وحدة المناظير والجهاز الهضمي"، وإحلال وتجديد أقسام "الرعاية، العمليات، التعقيم المركزي، الصيدلية الرئيسية، وحدة الغسيل الكلوي، بنك الدم، المعمل".

كما تشمل الخطة استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة تشمل "وحدة السكتة الدماغية، جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، وحدة تأخر الإنجاب، وحدة جراحات السمنة، بنك العظام، وحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، خدمة العلاج الإشعاعي عالي الدقة، خدمة الموجات الصوتية عن طريق المنظار، وحدة غسيل كلى أطفال".

وأشار عبدالغفار، إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مبنى للعيادات الخارجية، بطاقة 60 عيادة، تضم تخصصات "الأنف والأذن والحنجرة، الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، جراحة التجميل، التخدير، السكر والغدد الصماء، الكلى، السمعيات، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام والمفاصل، جراحات اليد، القلب، الجراحة العامة، الموجات الصوتية للقلب، الصدر، الجلدية، الذكورة والتناسلية والعقم، رسم المخ والأعصاب، الباطنة، طب وجراحة العيون، المسالك البولية، النفسية والعصبية، رسم القلب، أمراض النساء والتوليد و تنظيم الأسرة، جراحة الصدر، جراحة القلب المفتوح".

ولفت إلى أن مبنى العيادات الخارجية يضم خدمات الغسيل الكلوي بطاقة استيعابية 80 سريرًا، وقسم العلاج الطبيعي، وبنك الدم، والصيدلية الخارجية، والمعمل، وقسم الأشعة، ووحدة الأسنان.

وكشف أن التطوير يتضمن استحداث خدمات جديدة بوحدة المناظير بالمستشفى تشمل "غرفة EUS، غرفة مناظير أطفال، غرفة مناظير صدر"، فضلاً عن إنشاء مركز لاستقبال حالات علاج اليوم الواحد "الأمراض المناعية، التصلب المتناثر" بطاقة استيعابية 25 كرسياً.

وتتضمن خطة التطوير، اقتراحا بإنشاء مستشفى للباطنة والأطفال داخل المعهد، بطاقة استيعابية 175 سريرًا داخلياً، و85 سرير رعاية متوسطة ومركزة، في تخصصات "الأعصاب، الأطفال، صحة المرأة، الصدر، القلب، الباطنة، الروماتويد"، فضلاً عن استحداث وحدة جراحة العيوب الخلقية لقلب الأطفال وتضم "31 سرير داخلي، ورعاية مركزة، وغرفة عمليات".

كما تتضمن الخطة مقترحًا لرفع كفاءة مبنى الأورام، من خلال إضافة طابقين بالمبنى لتصل طاقته الاستيعابية إلى 100 كرسي للعلاج الكيماوي، و3 أسرة بذل، و100 سرير داخلي للأطفال والكبار، و3 غرف عمليات، و20 سرير رعاية، فضلاً عن مقترح زيادة عدد غرف العمليات الكبرى بالمبنى الرئيسي، وزيادة عدد أسرة أمراض الدم وزرع النخاع لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 71 سريرًا.

وتطرقت الخطة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في تخصصات "جراحة الأوعية الدموية، الرمد، جراحة الصدر، الوجه والفكين، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، التجميل، العظام، العمود الفقري" بالمبنى الرئيسي للمستشفى، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بنسبة 55%.

ولفت إلى أن أعمال التطوير والإنشاء تشمل إنشاء مبنى للورش والمخازن، إنشاء جراج متعدد الطوابق، زيادة الطاقة الاستيعابية لسكن الأطباء والتمريض، إحلال وتجديد مداخل المستشفى والشبكات الملحقة بها من شبكات الكهرباء والصرف.

سياحة علاجية

وأضاف "عبدالغفار" أن خطة التطوير تستهدف كذلك تنشيط السياحة العلاجية، من خلال إنشاء مهبط لطائرات الإسعاف، وتفعيل الإسعاف النهري وإنشاء مرسى نيلي أمام مدخل طوارئ المستشفى.

كما تتضمن إنشاء مركز متخصص للبحوث الإكلينيكية طبقاً للمعايير العالمية، من خلال استحداث مركز الإحصاء الطبي، تطوير وتفعيل وحدة العلاج عن بعد، تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب، تطوير ورفع كفاءة المكتبة الطبية بالمستشفى، توقيع البروتوكولات مع الجامعات العالمية، العمل على اعتماد مستشفى معهد ناصر كمركز تدريبي لمنح الشهادات الطبية العالمية، حرصاً على الارتقاء بسبل البحث العلمي والدراسات السريرية.