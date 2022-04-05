"الجمعيات الأهلية" يناشد المؤسسات والاتحادات والكيانات لسرعة توفيق أوضاعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمناسبة قيام مجلس النواب بإصدار تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والتي أعطت فترة جديدة لتوفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة كيانات العمل الأهلي لمدة ستة شهور .

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية وكافة كيانات العمل الأهلي والتي لم توفق أوضاعها عليها الإسراع في توفيق أوضاعها حتى تصبح كيانات قانونية ولا تتعرض للحل.

وأوضح الاتحاد أن غرفة العمليات بالاتحاد العام جاهزة لاستقبال أى اتصالات للرد على الاستفسارات والمساعدة في خطوات توفيق الأوضاع.

وناشد الاتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات في كافة المحافظات المسارعه في تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى المواطنين الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المجانية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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