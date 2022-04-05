بالمستندات| حيثيات حكم إنصاف الفنان رشوان توفيق في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أودعت الدائرة 11 مدني كلي جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها القاضي برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها، والتي حملت رقم 3484 لسنة 2021، والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان لفيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، الصادر من والدها لابنته الثانية هبه، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المدعية أقامت الدعوى بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية، وأودعت قلم المحكمة بتاريخ 13نوفمبر 2021، ثم أعلنت قانونياً وطلبت في ختامها الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 1 ديسمبر 2021، لتوفر الغش وتجاوز المدعي عليه الأول حدود وكالته مع إلزامها بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماه.

وبالنسبة للطلب الأول ببطلان عقد البيع، قالت المحكمة إن المدعية تمتلك قطعة الأرض رقم (7) بلوك رقم 13/15 منطقة غرب سوميد مجاورة الحادي عشر مدينة السادس من أكتوبر الجيزة، وذلك بموجب ترخيص مباني رقم 313 لسنة 2006 الصادر من جهاز تنمية السادس من أكتوبر، حيث قامت لمدعية ببناء فيلا فوق الأرض سالفة البيان، وقد سبق وحررت للمدعي عليه توكيل رسمي شامل باسم المدعي عليه الأول باستعمال واستغلال ذلك التوكيل في إبرام عقد بيع ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي عليها الثانية بصفته وكيلاً عن المدعية وذلك دون علمها أو إعلامها بذلك البيع، مما يكون معه المدعي عليه الأول قد تجاوز حدود وكالته، وتعمد استغلال واستعمال التوكيل المحرر من المدعية إليه لإبرام عقد البيع موضوع الدعوى بدون علم المدعية أو إعلامها بدون موافقتها، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها آنفة البيان.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المدعية قدمت سنداً لدعواها صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1فبراير 2014، مبين به أنه محرر فيما بين طرف أول -بائع - المدعي عليه الأول بصفته وكيلاً عن المدعية بالتوكيل رقم 4639 حرف ب لسنة 2014 مكتب توثيق نادي الصيد، طرف ثاني -مشتري- المدعي عليها الثانية على سند امتلاك الطرف الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، وما عليها من مباني وتم البيع نظير مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيهاً.

وكانت الدائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، قضت برفض الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق، التي تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، كما الزمتها بالمصروفات.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.