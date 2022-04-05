"ماتسرقش هنا تاني".. كواليس مطاردة مثيرة في شارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد شارع فيصل، مساء الاثنين، مطاردة مثيرة بين عدد من المارة وقائد سيارة ملاكي.

مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا -خاصة الصفحات المتهمة بأخبار منطقة فيصل- رصد مطاردة العشرات لسيارة فضية اللون ورشقها أحدهم بالحجارة ليجبره على التوقف.

شهود عيان أفادوا بأن قائد السيارة بدا غير متزن وتحت تأثير المخدر لاسيما اصطدامه بسيارة متوقفة بالطريق مما لافت انتباه الأهالي.

أضاف شهود عيان أنه بضبط السائق اكتشفوا سرقته السيارة قيادته من شخص بمحطة وقود وأنه حضر لاستلامها بعد الاتصال به مع تسليم المشكو في حقه لقسم الشرطة ليودعه الأهالي بعبارة "ماتسرقش هنا تاني".