شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تطالب بإعداد عمل درامى يبرز دور التمريض فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدراما لها تأثيراً كبيراً فى تغيير الصورة الذهنية لدى المشاهدين، لافتة إلى ضرورة تناول الدور الهام الذى تلعبه أطقم التمريض فى المستشفيات.

وطالبت كوثر فى بيان، صُناع الدراما المصرية بضرورة إعداد عمل درامى يبرز دور التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دور التمريض خلال الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، إن التمريض قدم الكثير من الشهداء والمصابين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الكورونا فى مصر حتى الأن.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن أطقم التمريض تقدم 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية، لافته إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض على تقديم أفضل خدمة طبية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

وفى الختام؛ أشادت نقيب التمريض بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بوقف عرض إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية، لمخالفته المعايير الإعلانات والبرامج، لافته إلى أن الإعلان يمس المعايير الأخلاقية والمهنية للأطقم الطبية فى المستشفيات، بالإضافة إلى كونه يتضمن تنمراً على الفقراء.