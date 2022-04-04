لبنان محتاج مايسترو.. وليد توفيق يعلق لمصراوي على "إفلاس لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أبدى المطرب اللبناني وليد توفيق، اندهاشه من خبر إعلان لبنان إفلاسها، في أول رد فعل للفنان اللبناني.

وقال وليد توفيق في تصريح لمصراوي: "ده أخر ما يوصل له السرطان عندما يكون في الجسد لازم يقتله".

وأوضح: "إحنا في مشكلة في سرطان في البلد فساد وسياسيين وأحزاب فلوسنا كدة راحت شقى الناس راح على الأرض وأنا واحد منهم وكتير زي لأن أنا والعرب كان عندنا ثقة كبيرة في بنوك لبنان ومصرف لبنان".

وأضاف: "اللي حصل دة مش طبيعي وصدمة كبيرة لينا كلنا، الحل من ربنا والحل أن اللبنانيين يتفقوا مع بعض لأنهم متفرقين وحاليًا البلد مقسوم، قسم مع حزب الله وقسم ضد حزب الله، ولبنان تحتاج حاليًا إلى مايسترو ومفيش مايسترو دلوقت وربنا يستر.. حاجة تحزن".