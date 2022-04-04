14 مايو.. استئناف المتهمين بالنصب على عملاء بنك مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، على حكم حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وتقدم دفاع المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم فتاة، بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة أموال عملاء ببنك مصر، عن طريق النصب والاحتيال، حيث صدر الحكم بحق المتهمين حضوري لـ 4 متهمين، وغيابي لاثنين.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقت سابق، بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء من بنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بذلك من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.