شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع وليس الافتراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالي أمرنا بالاجتماع وليس الافتراق، والله أمرنا أن نعتصم جميعا به ولا نتفرق، أن هذا دين الاسلام يجتمع المسلمون جميعا على نبي واحد ومن هنا أتى حكمة ختم النبوة وفي هذا الدين يجتمع المسلمون في الشرق والغرب في جميع بقاع الأرض على قبلة واحدة وعلى كتاب واحد ورب واحد سبحانه وتعالي.

أضاف مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "القرآن العظيم"، أن الإسلام يعطينا دائما عناصر الوحدة وليس عناصر الفرقة فقال تعالي " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"

وأشار الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الفرقة تؤدي بنا إلى شفا جرف هار، أي نار جهنم، وهى ضياع في الدنيا والآخرة والاعتماد يؤدي إلى الوحدة حتى لو اختلفنا.