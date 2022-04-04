شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: الله طهر الصحابة من الدماء.. ومن يخوض في سيرتهم مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مكانة الصحابة في الإسلام، كونهم نقلة القرآن والسنة، وأنه يجب أن نعف ألسنتنا حينما نتناول الصحابة، كونهم أمة سبقت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا داعي لأن يدفعنا التحليل إلى اتخاذ مواقف.

وأضاف مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال لقائه فى حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" والذى يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية صدى البلد، إن الخوض في سيرة الصحابة يشكك في موارد الشريعة والاجتهادات"، مؤكدا أن اللسان الذي يخوض في سيرة أصحاب الرسول "مريض".

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن الله طهر الصحابة من الدماء التي حدثت؛ لأنها حدثت باجتهاد منهم، فضلًا عن تأثير المكائد التي كان يقودها المعاندون للإسلام في عصرهم.