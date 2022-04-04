شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء مجموعة الاتصال العربية يبحثون مع لافروف الأزمة في أوكرانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جلسة مشاورات في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارحية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورا تبرز جانبا من مباحثات الوزراء العرب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

وصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية، سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"



اللقاء



وزير الخارجية سامح شكرى مع مجموعة الاتصال العربية