شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسجد الإمام الحسين بعد تجديده وإنشاء ساحة جديدة للمصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال التجديد والتطوير التى شهدها مسجد الإمام الحسين بالقاهرة التاريخية، حيث تم افتتاح المسجد للصلاة بثانى أيام رمضان بعد اكتمال ترميمه وتجديده.

وتم غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة غلقًا مؤقتًا لتتمكن الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد.

وشملت أعمال التطوير المسجد والساحة الخارجية والمنطقة المحيطة به حيث عاد المسجد بعد تطويره لاستقبال المصلين مساء أمس فى صلاة العشاء والتراويح.

ويعد مسجد الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التى لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما فى شهر رمضان المبارك.