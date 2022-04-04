شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل حملة المجلس القومى للمرأة "مفتاح حياة" خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة إعلامية توعوية بعنوان "المرأة المصرية .. مفتاح حياة"، تستهدف التوعية بقضايا المرأة المصرية، يقدمها الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونشوى الحوفى الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حملة المجلس القومى للمرأة وأهم رسائلها خلال شهر رمضان :

- الحملة الإعلامية أطلقها المجلس القومى للمرأة

- الحملة تأتى بعنوان " المرأة المصرية ..مفتاح حياة"

- تستهدف التوعية بقضايا المرأة المصرية

- يقدمها الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

- يقدم الحملة أيضا نشوى الحوفى الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة.

- تذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة .

- تتضمن الحملة موضوعات مستوحاة من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الكلمة التي القاها في احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2022

- الحملة تسلط الضوء على تأثير الطلاق على الأبناء ، واهمية ترشيد الاستهلاك ، ودور الدراما في نبذ العنف ضد المرأة

- تتضمن الحملة رسائل حول أهمية تمكين المرأة في المجتمع والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة ، وغيرها من قضايا المرأة