شكرا لقرائتكم خبر عن الألوان لطخت وجهه.. سفير نيوزيلندا بالقاهرة يحتفل بمهرجان هولى الهندى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، فى احتفال السفارة الهندية بالقاهرة، بمهرجان الألوان الهندى، ونشر صورا له فيما يظهر وجهه ملطخا بالألوان، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "فرصة جميلة أن يتم دعوتي في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الأصدقاء والزملاء في السفارة الهندية في القاهرة للاحتفال بمهرجان الألوان الهندوسى، أو "هولي"، حيث يلون الناس بعضهم البعض ويقدمون التهاني والبركات.. عيد هولى سعيد".

وتحتفل الهند بعيد هولي، وهو مهرجان الربيع للألوان، والذى تتم إقامته كل عام مع نهاية فصل الشتاء والاستعداد لاستقبال الربيع، ويقوم العمال الهنود في مختلف أرجاء البلاد بتجهيز المساحيق الملونة لاستخدامها خلال مهرجان الألوان، و"هولي" هو مهرجان هندوسي يُحتفل به مع بداية الربيع، ويدل الحدث الاحتفالي على انتصار الخير على الشر.



جريج لويس يحتفل بمهرجان هولى



جريج لويس

وفى السياق ذاته، قدم دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى – نهاية شهر مارس الماضى - التهنئة للهنود المحتفلين بمهرجان هولى الهندوسى، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة، قائلا: "سنعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة التحديات العالمية، مثل كوفيد 19، وتغير المناخ".

وقال وزير الخارجية البريطانى فى تغريده عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "أتمنى للجميع فى الهند وحول العالم هولى 2021 سعيد، بينما نعزز الشراكة التى لا غنى عنها بين المملكة المتحدة والهند، سنعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة التحديات العالمية مثل كوفيد 19 وتغير المناخ".



سفير نيوزيلندا بالقاهرة

ويشار إلى أن الآلاف من الهنود، شاركوا فى فعاليات مهرجان هولى للألوان فى شوارع بلدة بارسانا، مسقط الإله الهندوسى "كريشنا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوكالة أن معظم المشاركين لم يحترموا الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، إذ بلم يحافظوا على التباعد الاجتماعى، ولم يرتدوا الكمامات.